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    Клас Ингессон - статистика

    Тренер
    Имя Клас
    Фамилия Ингессон
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 20 августа 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эльфсборг 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2014 Эльфсборг 1 : 2 Хафнарфьордур
    21.08.2014 Эльфсборг 2 : 1 Риу Аве
    29.08.2014 Риу Аве 1 : 0 Эльфсборг
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