Илья Макиенко - статистика
Тренер
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Макиенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 января 1971
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Макиенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 января 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Чита
|15
|4
|7
|4
|Дата
|Матч
|19.07.2015
|Чита
|0 : 1
|Томь-2
|22.07.2015
|Чита
|0 : 1
|Иртыш
|30.07.2015
|Новокузнецк
|2 : 0
|Чита
|02.08.2015
|Динамо
|1 : 0
|Чита
|11.08.2015
|Чита
|0 : 1
|Смена
|20.08.2015
|Якутия
|2 : 2
|Чита
|30.08.2015
|Чита
|3 : 1
|Сибирь-2
|09.09.2015
|Сибирь-2
|1 : 4
|Чита
|19.09.2015
|Чита
|2 : 1
|Якутия
|29.09.2015
|Смена
|1 : 1
|Чита
|03.10.2015
|Сахалин
|2 : 0
|Чита
|09.10.2015
|Чита
|0 : 1
|Новокузнецк
|12.10.2015
|Чита
|2 : 2
|Динамо
|19.10.2015
|Томь-2
|1 : 1
|Чита
|14.08.2015
|Чита
|2 : 1
|Сахалин