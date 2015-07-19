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    Илья Макиенко

    Тренер
    Имя Илья
    Отчество Владимирович
    Фамилия Макиенко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 января 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чита 15 4 7 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2015 Чита 0 : 1 Томь-2
    22.07.2015 Чита 0 : 1 Иртыш
    30.07.2015 Новокузнецк 2 : 0 Чита
    02.08.2015 Динамо 1 : 0 Чита
    11.08.2015 Чита 0 : 1 Смена
    20.08.2015 Якутия 2 : 2 Чита
    30.08.2015 Чита 3 : 1 Сибирь-2
    09.09.2015 Сибирь-2 1 : 4 Чита
    19.09.2015 Чита 2 : 1 Якутия
    29.09.2015 Смена 1 : 1 Чита
    03.10.2015 Сахалин 2 : 0 Чита
    09.10.2015 Чита 0 : 1 Новокузнецк
    12.10.2015 Чита 2 : 2 Динамо
    19.10.2015 Томь-2 1 : 1 Чита
    14.08.2015 Чита 2 : 1 Сахалин
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