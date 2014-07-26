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    Стэнли Менцо - статистика

    Тренер
    Имя Стэнли
    Фамилия Менцо
    Гражданство Суринам
    Дата рождения 15 октября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Льерс 6 1 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2014 Льерс 2 : 0 Остенде
    03.08.2014 Брюгге 1 : 0 Льерс
    09.08.2014 Льерс 2 : 2 Роял Мускрон-Перувельц
    16.08.2014 Локерен 2 : 0 Льерс
    23.08.2014 Льерс 0 : 2 Шарлеруа
    30.08.2014 Ваасланд-Беверен 2 : 0 Льерс
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