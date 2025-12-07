Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гуто Феррейра - статистика

Сеара
Бразилия
7 сентября 1965 (61)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сеара
38
11
17
10
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
0 : 1
09.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
02.11.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
30.10.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
25.10.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
0 : 2
20.10.2025
Ботафого
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
3 : 0
06.10.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
0 : 1
30.09.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сеара
1 : 1
21.09.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
2 : 2
15.09.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 0
16.08.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 19 тур
Палмейрас
2 : 1
10.08.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 1
04.08.2025
Фламенго
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.07.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
0 : 1
17.07.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
3 : 2
05.06.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
04.05.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
1 : 1
27.04.2025
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 2
01.04.2025
Сеара
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+