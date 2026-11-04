Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маркиньос Сантос - статистика

Коритиба
Бразилия
24 мая 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
0 : 0
12.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Флуминенсе
4 : 0
09.10.2026
Коритиба
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Коритиба
34
11
14
9
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
0 : 0
12.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Флуминенсе
4 : 0
09.10.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коритиба
3 : 3
12.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
1 : 2
06.09.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сан-Паулу
1 : 1
16.08.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
2 : 1
09.08.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коритиба
3 : 2
26.05.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
0 : 3
17.05.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коритиба
2 : 0
19.04.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
05.04.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коритиба
1 : 1
02.04.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
22.03.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Шапекоэнсе
3 : 3
12.02.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+