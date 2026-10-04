Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Отбор Кубка Азии 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015