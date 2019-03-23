Роберт Просинечки - статистика
Тренер
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Просинечки
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|12 января 1969
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Просинечки
|Гражданство
|Хорватия
|Дата рождения
|12 января 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Босния и Герцеговина
|9
|4
|4
|1
|Дата
|Матч
|23.03.2019
|Босния и Герцеговина
|2 : 1
|Армения
|26.03.2019
|Босния и Герцеговина
|2 : 2
|Греция
|08.06.2019
|Финляндия
|2 : 0
|Босния и Герцеговина
|11.06.2019
|Италия
|2 : 1
|Босния и Герцеговина
|05.09.2019
|Босния и Герцеговина
|5 : 0
|Лихтенштейн
|12.10.2019
|Босния и Герцеговина
|4 : 1
|Финляндия
|15.10.2019
|Греция
|2 : 1
|Босния и Герцеговина
|15.11.2019
|Босния и Герцеговина
|0 : 3
|Италия
|18.11.2019
|Лихтенштейн
|0 : 3
|Босния и Герцеговина