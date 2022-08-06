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    Диего Лопес - статистика

    Тренер
    Имя Диего
    Фамилия Лопес
    Команда Брешиа
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 22 августа 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брешиа 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Пиза 1 : 4 Брешиа
    19.10.2022 Специя 3 : 1 Брешиа
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