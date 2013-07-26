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    Марио Нотаро

    Тренер
    Имя Марио
    Фамилия Нотаро
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 7 мая 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шарлеруа 6 1 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2013 Брюгге 2 : 0 Шарлеруа
    03.08.2013 Шарлеруа 1 : 1 Ваасланд-Беверен
    10.08.2013 Монс 1 : 2 Шарлеруа
    17.08.2013 Шарлеруа 1 : 2 Кортрейк
    25.08.2013 Андерлехт 5 : 2 Шарлеруа
    01.09.2013 Шарлеруа 1 : 1 Генк
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