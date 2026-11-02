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Хагоба Аррасате - статистика
Осасуна
Испания
22 апреля 1978 (48)
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
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Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Осасуна
3
1
2
0
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
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