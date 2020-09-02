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Андрей Мещанинов
Статистика
Андрей Мещанинов - статистика
Россия
29 июня 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2012/2013
Команда
И
В
П
Н
Олимп-Долгопрудный
2
0
1
1
Россия. Кубок, 1/64 финала
Ленинградец
2 : 1
02.09.2020
Олимп-Долгопрудный
Россия. Кубок, 1/128 финала
Луки-Энергия
1 : 1
19.08.2020
Олимп-Долгопрудный
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