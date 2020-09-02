Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 2 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2012/2013