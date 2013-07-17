Марат Дзоблаев
Тренер
|Имя
|Марат
|Отчество
|Азиханович
|Фамилия
|Дзоблаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 сентября 1966
|Имя
|Марат
|Отчество
|Азиханович
|Фамилия
|Дзоблаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 сентября 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Армавир
|13
|6
|4
|3
|Дата
|Матч
|17.07.2013
|Армавир
|2 : 0
|МИТОС
|22.07.2013
|Биолог-Новокубанск
|1 : 1
|Армавир
|30.07.2013
|Армавир
|1 : 0
|Анжи-2
|17.08.2013
|Черноморец
|3 : 0
|Армавир
|09.09.2013
|Дружба
|0 : 3
|Армавир
|24.09.2013
|Машук-КМВ
|2 : 4
|Армавир
|05.10.2013
|Астрахань
|1 : 1
|Армавир
|20.10.2013
|Армавир
|1 : 4
|Биолог-Новокубанск
|26.10.2013
|Анжи-2
|2 : 0
|Армавир
|12.11.2013
|Армавир
|1 : 1
|Черноморец