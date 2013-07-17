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    Марат Дзоблаев

    Тренер
    Имя Марат
    Отчество Азиханович
    Фамилия Дзоблаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 сентября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Армавир 13 6 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2013 Армавир 2 : 0 МИТОС
    22.07.2013 Биолог-Новокубанск 1 : 1 Армавир
    30.07.2013 Армавир 1 : 0 Анжи-2
    17.08.2013 Черноморец 3 : 0 Армавир
    09.09.2013 Дружба 0 : 3 Армавир
    24.09.2013 Машук-КМВ 2 : 4 Армавир
    05.10.2013 Астрахань 1 : 1 Армавир
    20.10.2013 Армавир 1 : 4 Биолог-Новокубанск
    26.10.2013 Анжи-2 2 : 0 Армавир
    12.11.2013 Армавир 1 : 1 Черноморец
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