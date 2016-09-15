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    Роман Пиварник - статистика

    Тренер
    Имя Роман
    Фамилия Пиварник
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 17 февраля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Виктория 6 1 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2016 Виктория 1 : 1 Рома
    08.12.2016 Виктория 3 : 2 Аустрия
    29.09.2016 Аустрия 0 : 0 Виктория
    20.10.2016 Виктория 1 : 2 Астра
    24.11.2016 Рома 4 : 1 Виктория
    03.11.2016 Астра 1 : 1 Виктория
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