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Валенсия
Хавьер Агирре
Статистика
Хавьер Агирре - статистика
Валенсия
Мексика
1 декабря 1958 (67)
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Испания. Примера 2007/2008
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Команда
И
В
П
Н
Валенсия
4
1
1
2
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
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