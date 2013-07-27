Ладислав Минар - статистика
Тренер
|Имя
|Ладислав
|Фамилия
|Минар
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|18 июня 1968
|Имя
|Ладислав
|Фамилия
|Минар
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|18 июня 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Млада Болеслав
|14
|7
|4
|3
|Дата
|Матч
|27.07.2013
|Баник
|2 : 1
|Млада Болеслав
|04.08.2013
|Млада Болеслав
|4 : 0
|Слован
|10.08.2013
|Словацко
|0 : 2
|Млада Болеслав
|23.08.2013
|Дукла
|1 : 1
|Млада Болеслав
|01.09.2013
|Млада Болеслав
|1 : 0
|Теплице
|14.09.2013
|Славия
|0 : 4
|Млада Болеслав
|22.09.2013
|Млада Болеслав
|3 : 1
|Высочина
|28.09.2013
|Зноймо
|2 : 0
|Млада Болеслав
|18.10.2013
|Яблонец
|1 : 1
|Млада Болеслав
|04.11.2013
|Богемианс 1905
|1 : 1
|Млада Болеслав
|09.11.2013
|Млада Болеслав
|1 : 2
|Виктория
|23.11.2013
|Спарта
|4 : 1
|Млада Болеслав
|01.12.2013
|Млада Болеслав
|4 : 0
|Баник