Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Дукла
Любош Козел
Статистика
Любош Козел - статистика
Дукла
Чехия
16 марта 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Синот Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Чехия. Гамбринус лига 2013/2014
Чехия. Гамбринус лига 2012/2013
Команда
И
В
П
Н
Дукла
35
5
19
11
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Млада Болеслав
1 : 1
12.04.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Дукла
0 : 2
04.04.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Дукла
2 : 0
14.03.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Теплице
0 : 0
07.03.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Дукла
0 : 2
27.02.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
1 : 0
22.02.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Градец-Кралове
3 : 0
08.02.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Дукла
0 : 3
31.01.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
2 : 0
14.12.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Дукла
1 : 1
06.12.2025
Слован
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
3 : 1
29.11.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Дукла
2 : 2
22.11.2025
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Дукла
0 : 1
08.11.2025
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Пардубице
1 : 1
01.11.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Яблонец
0 : 0
19.10.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Дукла
1 : 3
04.10.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Славия
2 : 0
26.09.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Дукла
0 : 2
21.09.2025
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 1
13.09.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Дукла
1 : 1
30.08.2025
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
3 : 2
24.08.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 0
16.08.2025
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
2 : 0
09.08.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Дукла
1 : 1
03.08.2025
Баник
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Сигма
0 : 0
26.07.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Карвина
2 : 0
19.07.2025
Дукла
Главные новости
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
3
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
10
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
Вчера, 21:13
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+