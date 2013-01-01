Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Кубок арабских наций 2025 Кубок африканских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Кубок Африканских Наций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013