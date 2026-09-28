Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отбор Кубка Азии 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Олимпиада 2020 Кубок Америки 2019 Клубный чемпионат мира 2012