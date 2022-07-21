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    Андреас Альм - статистика

    Тренер
    Имя Андреас
    Фамилия Альм
    Команда АИК
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 19 июня 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АИК 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.07.2022 АИК 2 : 0 Ворскла
    21.07.2022 Ворскла 3 : 2 АИК
    04.08.2022 АИК 1 : 1 Шкендия
    11.08.2022 Шкендия 1(2) : 2(3) АИК
    18.08.2022 Словацко 3 : 0 АИК
    25.08.2022 АИК 0 : 1 Словацко
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