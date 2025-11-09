Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур