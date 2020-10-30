Статистика по турнирам

Беларусь. Высшая лига 2026 Беларусь. Кубок 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2024 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013 Чемпионат России 2000