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    Константин Парамонов - статистика

    Тренер
    Имя Константин
    Отчество Валентинович
    Фамилия Парамонов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 ноября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Оренбург 7 1 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2020 Зенит 4 : 1 Оренбург
    27.06.2020 Оренбург 0 : 3 Краснодар
    01.07.2020 Оренбург 0 : 3 Урал
    05.07.2020 Рубин 1 : 0 Оренбург
    08.07.2020 Оренбург 0 : 4 ЦСКА
    12.07.2020 Оренбург 0 : 0 Ростов
    22.07.2020 Динамо 0 : 1 Оренбург
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