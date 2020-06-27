Константин Парамонов - статистика
Тренер
|Имя
|Константин
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Парамонов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1973
|Имя
|Константин
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Парамонов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|Дата
|Матч
|15.07.2020
|Зенит
|4 : 1
|Оренбург
|27.06.2020
|Оренбург
|0 : 3
|Краснодар
|01.07.2020
|Оренбург
|0 : 3
|Урал
|05.07.2020
|Рубин
|1 : 0
|Оренбург
|08.07.2020
|Оренбург
|0 : 4
|ЦСКА
|12.07.2020
|Оренбург
|0 : 0
|Ростов
|22.07.2020
|Динамо
|0 : 1
|Оренбург