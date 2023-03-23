Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марко Росси - статистика

    Тренер
    Имя Марко
    Фамилия Росси
    Команда Венгрия
    Гражданство Италия
    Дата рождения 9 сентября 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    23.03.2023 Венгрия 1 : 0 Эстония Товарищеские матчи. Сборные
    27.03.2023 Венгрия 3 : 0 Болгария Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Венгрия 8 1 0 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2023 Венгрия 3 : 0 Болгария
    17.06.2023 Черногория 0 : 0 Венгрия
    20.06.2023 Венгрия 0 : 0 Литва
    07.09.2023 Сербия 0 : 0 Венгрия
    14.10.2023 Венгрия 0 : 0 Сербия
    17.10.2023 Литва 0 : 0 Венгрия
    16.11.2023 Болгария 0 : 0 Венгрия
    19.11.2023 Венгрия 0 : 0 Черногория
    • Читайте нас: 