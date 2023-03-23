Марко Росси - статистика
Тренер
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Венгрия
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|9 сентября 1964
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Венгрия
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|9 сентября 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|23.03.2023
|Венгрия
|1 : 0
|Эстония
|Товарищеские матчи. Сборные
|27.03.2023
|Венгрия
|3 : 0
|Болгария
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Венгрия
|8
|1
|0
|7
|Дата
|Матч
|27.03.2023
|Венгрия
|3 : 0
|Болгария
|17.06.2023
|Черногория
|0 : 0
|Венгрия
|20.06.2023
|Венгрия
|0 : 0
|Литва
|07.09.2023
|Сербия
|0 : 0
|Венгрия
|14.10.2023
|Венгрия
|0 : 0
|Сербия
|17.10.2023
|Литва
|0 : 0
|Венгрия
|16.11.2023
|Болгария
|0 : 0
|Венгрия
|19.11.2023
|Венгрия
|0 : 0
|Черногория