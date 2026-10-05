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Марко Росси
Статистика
Марко Росси - статистика
Венгрия
Италия
9 сентября 1964 (62)
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Команда
И
В
П
Н
Венгрия
4
2
1
1
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
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