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    Крис Янссенс

    Тренер
    Имя Крис
    Фамилия Янссенс
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 12 июня 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Льерс 6 1 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.03.2013 Льерс 0 : 0 Кортрейк
    06.04.2013 Монс 2 : 1 Льерс
    13.04.2013 Льерс 1 : 2 Гент
    20.04.2013 Гент 3 : 0 Льерс
    27.04.2013 Льерс 0 : 1 Монс
    04.05.2013 Кортрейк 0 : 3 Льерс
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