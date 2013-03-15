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    Йозеф Шкрлик

    Тренер
    Имя Йозеф
    Фамилия Шкрлик
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 2 октября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Акжайык 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.03.2013 Тараз 1 : 1 Акжайык
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