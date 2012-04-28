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    Режи Бруа

    Тренер
    Имя Режи
    Фамилия Бруа
    Гражданство Франция
    Дата рождения 17 января 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кевийи 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.04.2012 Лион 1 : 0 Кевийи
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