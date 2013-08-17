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    Паскуале Марино - статистика

    Тренер
    Имя Паскуале
    Фамилия Марино
    Гражданство Италия
    Дата рождения 13 июля 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пескара 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.08.2013 Торино 1 : 2 Пескара
    03.12.2013 Специя 3 : 0 Пескара
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