Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008