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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Ли Брэдбюри - статистика

Истли
Англия
2 июля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 14 тур
Истли
4 : 2
24.10.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Хорнчерч
2 : 0
10.10.2026
Истли
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Истли
16
5
7
4
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 14 тур
Истли
4 : 2
24.10.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Хорнчерч
2 : 0
10.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 12 тур
Истли
1 : 3
03.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 11 тур
Истли
1 : 1
30.09.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 10 тур
Хэрроджейт
4 : 1
26.09.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 9 тур
Истли
1 : 0
19.09.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 8 тур
Саттон Юнайтед
2 : 1
15.09.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 7 тур
Истли
1 : 1
12.09.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 6 тур
Алтричем
2 : 1
04.09.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 5 тур
Истли
1 : 1
31.08.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 4 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
28.08.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 3 тур
Истли
3 : 2
22.08.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 2 тур
Киддерминстер
1 : 0
15.08.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 1 тур
Истли
2 : 1
08.08.2026
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