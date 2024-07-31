Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2011/2012