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    Ари Сханс

    Тренер
    Имя Ари
    Фамилия Сханс
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 22 июня 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Намибия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.01.2008 Гана 1 : 0 Намибия
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