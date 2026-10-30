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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Оливье Панталони
Статистика
Оливье Панталони - статистика
Ницца
Франция
13 декабря 1966 (59)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
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Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
В
П
Н
Ницца
9
4
3
2
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
22.08.2026
Лорьян
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