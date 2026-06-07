Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Кубок лиг Северной Америки 2023 Клубный чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Олимпиада 2012 Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011