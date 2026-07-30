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Витор Перейра - статистика
Атерт Биссен
Португалия
26 июля 1968 (58)
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Атерт Биссен
2
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1
1
Лига конференций, 2 раунд
Дьер
1 : 1
30.07.2026
Атерт Биссен
Лига конференций, 2 раунд
Атерт Биссен
2 : 6
21.07.2026
Дьер
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