Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Люксембург. Национальный дивизион 2025/2026 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Бразилия. Серия А 2023 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Клубный чемпионат мира 2022 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Лига Европы 2015/2016 Греция. Суперлига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Суперкубок Португалии 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Португалия. Высшая лига 2011/2012 Суперкубок УЕФА 2011