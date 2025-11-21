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Россия. МФЛ
Команды
Ахмат (мол)
Иса Байтиев
Статистика
Иса Байтиев - статистика
Ахмат (мол)
Россия
2 декабря 1966 (59)
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Команда
И
В
П
Н
Ахмат (мол)
30
6
20
4
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
03.10.2025
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 24 тур
Спартак М (мол)
0 : 3
26.09.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 23 тур
Ахмат (мол)
1 : 2
19.09.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 22 тур
Зенит (мол)
3 : 0
12.09.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 21 тур
Ахмат (мол)
0 : 0
29.08.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 20 тур
Нижний Новгород (мол)
5 : 1
22.08.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 19 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
15.08.2025
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 18 тур
Рубин (мол)
1 : 3
08.08.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 17 тур
Ахмат (мол)
2 : 1
01.08.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 16 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
25.07.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Ахмат (мол)
3 : 0
18.07.2025
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 0
11.07.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
Динамо (мол)
1 : 0
04.07.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Ахмат (мол)
0 : 0
27.06.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Ахмат (мол)
2 : 0
20.06.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Краснодар (мол)
5 : 1
16.05.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
09.05.2025
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Урал (мол)
5 : 1
02.05.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
25.04.2025
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Сочи (мол)
4 : 0
18.04.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Ахмат (мол)
0 : 2
11.04.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 4 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
04.04.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
Ахмат (мол)
0 : 3
28.03.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 0
14.03.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
07.03.2025
ЦСКА (мол)
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