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Польша. Экстракласса
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Лех
Джон ван ден Бром
Статистика
Джон ван ден Бром - статистика
Лех
Нидерланды
4 октября 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Лига Европы, 2 тур
Лех
0 : 4
15.10.2026
Байер
Польша. Экстракласа, 10 тур
Шленск
1 : 4
10.10.2026
Лех
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Бельгия. Про-Лига 2012/2013
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Голландия. Эредивизие 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Лех
7
3
2
2
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Лига Европы, 2 тур
Лех
0 : 4
15.10.2026
Байер
Лига Европы, 1 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
17.09.2026
Лех
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
Лига Европы, 3 раунд
КИ Клаксвик
0 : 5
14.08.2026
Лех
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 0
06.08.2026
КИ Клаксвик
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