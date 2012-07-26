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    Тимур Зангиев

    Тренер
    Имя Тимур
    Фамилия Зангиев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 сентября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ангушт 24 14 4 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2012 Ангушт 0 : 0 Армавир
    31.07.2012 Черноморец 1 : 1 Ангушт
    14.08.2012 Ангушт 1 : 1 МИТОС
    16.10.2012 Дружба 0 : 1 Ангушт
    26.10.2012 Армавир 0 : 1 Ангушт
    01.11.2012 Ангушт 1 : 0 Черноморец
    12.11.2012 МИТОС 1 : 0 Ангушт
    15.04.2013 Астрахань 1 : 1 Ангушт
    26.04.2013 Анжи-2 1 : 0 Ангушт
    01.05.2013 Ангушт 1 : 0 Биолог-Новокубанск
    11.05.2013 Ангушт 1 : 0 Машук-КМВ
    31.05.2013 Ангушт 2 : 0 Дружба
    27.08.2012 Ангушт 0 : 1 Астрахань
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