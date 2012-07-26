Тимур Зангиев - статистика
Тренер
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Зангиев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 сентября 1972
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Зангиев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 сентября 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ангушт
|24
|14
|4
|6
|Дата
|Матч
|26.07.2012
|Ангушт
|0 : 0
|Армавир
|31.07.2012
|Черноморец
|1 : 1
|Ангушт
|14.08.2012
|Ангушт
|1 : 1
|МИТОС
|16.10.2012
|Дружба
|0 : 1
|Ангушт
|26.10.2012
|Армавир
|0 : 1
|Ангушт
|01.11.2012
|Ангушт
|1 : 0
|Черноморец
|12.11.2012
|МИТОС
|1 : 0
|Ангушт
|15.04.2013
|Астрахань
|1 : 1
|Ангушт
|26.04.2013
|Анжи-2
|1 : 0
|Ангушт
|01.05.2013
|Ангушт
|1 : 0
|Биолог-Новокубанск
|11.05.2013
|Ангушт
|1 : 0
|Машук-КМВ
|31.05.2013
|Ангушт
|2 : 0
|Дружба
|27.08.2012
|Ангушт
|0 : 1
|Астрахань