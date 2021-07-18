Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 1 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 1 2020/2021 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Матчи за место в РПЛ 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012