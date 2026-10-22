Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Огай - статистика

Шахтер Караганда
Казахстан
14 мая 1960 (66)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шахтер Караганда
26
21
3
2
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 21 тур
Шахтер Караганда
4 : 0
03.09.2026
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 20 тур
Елимай-М
0 : 3
27.08.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 19 тур
Шахтер Караганда
4 : 0
21.08.2026
Астана-М
Казахстан. Первая лига, 18 тур
Актобе-М
1 : 6
13.08.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 17 тур
Шахтер Караганда
1 : 0
06.08.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 16 тур
Тобол-М
0 : 2
31.07.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 15 тур
Шахтер Караганда
4 : 1
24.07.2026
Арыс
Казахстан. Первая лига, 14 тур
Батыр
0 : 2
16.07.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 13 тур
Шахтер Караганда
1 : 0
10.07.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 12 тур
Академия Онтустик
1 : 2
02.07.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 11 тур
Тараз
0 : 2
26.06.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 10 тур
Шахтер Караганда
3 : 0
19.06.2026
Жайык
Казахстан. Первая лига, 9 тур
Хан-Тенгри
0 : 2
12.06.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 8 тур
Шахтер Караганда
1 : 0
26.05.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 7 тур
Астана-М
4 : 3
21.05.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 6 тур
Шахтер Караганда
7 : 0
15.05.2026
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 5 тур
Каспий-М
0 : 2
07.05.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 4 тур
Шахтер Караганда
3 : 0
01.05.2026
Тобол-М
Казахстан. Первая лига, 3 тур
Арыс
0 : 6
23.04.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 2 тур
Шахтер Караганда
4 : 0
17.04.2026
Батыр
Казахстан. Первая лига, 1 тур
Кайрат-Жастар
0 : 0
03.04.2026
Шахтер Караганда
Главные новости
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
9
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
16:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+