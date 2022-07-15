Александр Смирнов - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Торпедо (мол.)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 мая 1968
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Торпедо (мол.)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|19 мая 1968
|Дата
|Матч
|Турнир
|17.03.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Академия Кубань
|Россия. МФЛ, 2 тур
|31.03.2023
|Химки (мол)
|1 : 0
|Торпедо (мол.)
|Россия. МФЛ, 3 тур
|07.04.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торпедо (мол.)
|28
|3
|11
|14
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Торпедо (мол.)
|1 : 0
|Оренбург (мол)
|26.07.2022
|ЦСКА (мол)
|1 : 0
|Торпедо (мол.)
|29.07.2022
|Торпедо (мол.)
|0 : 1
|Кр. Советов (мол)
|05.08.2022
|Нижний Новгород (мол)
|1 : 0
|Торпедо (мол.)
|12.08.2022
|Торпедо (мол.)
|2 : 5
|Спартак М (мол)
|19.08.2022
|Строгино (мол)
|0 : 0
|Торпедо (мол.)
|26.08.2022
|Урал (мол)
|1 : 1
|Торпедо (мол.)
|02.09.2022
|Торпедо (мол.)
|3 : 2
|УОР №5
|09.09.2022
|Оренбург (мол)
|1 : 1
|Торпедо (мол.)
|16.09.2022
|Зенит (мол)
|5 : 3
|Торпедо (мол.)
|30.09.2022
|Торпедо (мол.)
|1 : 1
|ЦСКА (мол)
|07.10.2022
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|Торпедо (мол.)
|14.10.2022
|Торпедо (мол.)
|0 : 2
|Нижний Новгород (мол)
|21.10.2022
|Спартак М (мол)
|3 : 0
|Торпедо (мол.)
|28.10.2022
|Торпедо (мол.)
|1 : 2
|Строгино (мол)
|04.11.2022
|УОР №5
|2 : 0
|Торпедо (мол.)
|11.11.2022
|Торпедо (мол.)
|2 : 0
|Урал (мол)
|22.07.2022
|Торпедо (мол.)
|0 : 2
|Зенит (мол)
|10.03.2023
|Сочи (мол)
|2 : 2
|Торпедо (мол.)
|17.03.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Академия Кубань
|31.03.2023
|Химки (мол)
|1 : 0
|Торпедо (мол.)
|07.04.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Ахмат (мол)
|14.04.2023
|Факел (мол.)
|0 : 0
|Торпедо (мол.)
|21.04.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Химки (мол)
|28.04.2023
|Академия Кубань
|0 : 0
|Торпедо (мол.)
|05.05.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Сочи (мол)
|12.05.2023
|Ахмат (мол)
|0 : 0
|Торпедо (мол.)
|19.05.2023
|Торпедо (мол.)
|0 : 0
|Факел (мол.)