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Торпедо (мол.)
Александр Смирнов
Статистика
Александр Смирнов - статистика
Торпедо (мол.)
Россия
19 мая 1968 (58)
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Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2022/2023
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
В
П
Н
Торпедо (мол.)
28
5
14
9
Россия. МФЛ, 10 тур
Торпедо (мол.)
0 : 3
19.05.2023
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Ахмат (мол)
3 : 0
12.05.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 8 тур
Торпедо (мол.)
5 : 1
05.05.2023
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Факел (мол)
0 : 0
14.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 4 тур
Торпедо (мол.)
0 : 0
07.04.2023
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
Химки (мол)
1 : 0
31.03.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 2 тур
Торпедо (мол.)
0 : 0
17.03.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Сочи (мол)
2 : 2
10.03.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 18 тур
Торпедо (мол.)
2 : 0
11.11.2022
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 17 тур
Мастер-Сатурн
2 : 0
04.11.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 16 тур
Торпедо (мол.)
1 : 2
28.10.2022
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Спартак М (мол)
3 : 0
21.10.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 14 тур
Торпедо (мол.)
0 : 2
14.10.2022
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
07.10.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 12 тур
Торпедо (мол.)
1 : 1
30.09.2022
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Зенит (мол)
5 : 3
16.09.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
09.09.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 9 тур
Торпедо (мол.)
3 : 2
02.09.2022
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Урал (мол)
1 : 1
26.08.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
0 : 0
19.08.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 5
12.08.2022
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 0
05.08.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 4 тур
Торпедо (мол.)
0 : 1
29.07.2022
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
26.07.2022
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 2 тур
Торпедо (мол.)
0 : 2
22.07.2022
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Торпедо (мол.)
1 : 0
15.07.2022
Оренбург (мол)
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