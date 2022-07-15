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    Александр Смирнов

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Смирнов
    Команда Торпедо (мол.)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 мая 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Сочи (мол) 2 : 2 Торпедо (мол.) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо (мол.) 28 3 10 15
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Торпедо (мол.) 1 : 0 Оренбург (мол)
    26.07.2022 ЦСКА (мол) 1 : 0 Торпедо (мол.)
    29.07.2022 Торпедо (мол.) 0 : 1 Кр. Советов (мол)
    05.08.2022 Нижний Новгород (мол) 1 : 0 Торпедо (мол.)
    12.08.2022 Торпедо (мол.) 2 : 5 Спартак М (мол)
    19.08.2022 Строгино (мол) 0 : 0 Торпедо (мол.)
    26.08.2022 Урал (мол) 1 : 1 Торпедо (мол.)
    02.09.2022 Торпедо (мол.) 3 : 2 УОР №5
    09.09.2022 Оренбург (мол) 1 : 1 Торпедо (мол.)
    16.09.2022 Зенит (мол) 5 : 3 Торпедо (мол.)
    30.09.2022 Торпедо (мол.) 1 : 1 ЦСКА (мол)
    07.10.2022 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Торпедо (мол.)
    14.10.2022 Торпедо (мол.) 0 : 2 Нижний Новгород (мол)
    21.10.2022 Спартак М (мол) 3 : 0 Торпедо (мол.)
    28.10.2022 Торпедо (мол.) 1 : 2 Строгино (мол)
    04.11.2022 УОР №5 2 : 0 Торпедо (мол.)
    11.11.2022 Торпедо (мол.) 2 : 0 Урал (мол)
    22.07.2022 Торпедо (мол.) 0 : 2 Зенит (мол)
    10.03.2023 Сочи (мол) 2 : 2 Торпедо (мол.)
    17.03.2023 Торпедо (мол.) 0 : 0 Академия Кубань
    31.03.2023 Химки (мол) 0 : 0 Торпедо (мол.)
    07.04.2023 Торпедо (мол.) 0 : 0 Ахмат (мол)
    14.04.2023 Факел (мол.) 0 : 0 Торпедо (мол.)
    21.04.2023 Торпедо (мол.) 0 : 0 Химки (мол)
    28.04.2023 Академия Кубань 0 : 0 Торпедо (мол.)
    05.05.2023 Торпедо (мол.) 0 : 0 Сочи (мол)
    12.05.2023 Ахмат (мол) 0 : 0 Торпедо (мол.)
    19.05.2023 Торпедо (мол.) 0 : 0 Факел (мол.)
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