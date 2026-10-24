Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Китай. Суперлига
Команды
Циндао Хайню
Ясен Петров
Статистика
Ясен Петров - статистика
Циндао Хайню
Болгария
23 июня 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 29 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 0
24.10.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Хайню
0 : 4
17.10.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Хайню
0 : 3
09.10.2026
Бейджин Гуоань
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Китай. Суперлига 2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2018/2019
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Циндао Хайню
29
6
20
3
Китай. Суперлига, 29 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 0
24.10.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Хайню
0 : 4
17.10.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Хайню
0 : 3
09.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 26 тур
Далянь Йингбо
2 : 1
05.09.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 25 тур
Циндао Хайню
1 : 5
29.08.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 24 тур
Шанхай Порт
2 : 1
23.08.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 23 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
14.08.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 22 тур
Циндао Хайню
0 : 1
08.08.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 21 тур
Циндао Вест Кост
2 : 0
02.08.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 20 тур
Циндао Хайню
0 : 2
25.07.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 19 тур
Хэнань
5 : 1
17.07.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 18 тур
Чжэцзян Профешионал
3 : 2
14.07.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 17 тур
Циндао Хайню
1 : 1
05.07.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
4 : 2
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Бейджин Гуоань
4 : 2
15.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
3 : 1
10.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 10 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
06.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
3 : 1
02.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Циндао Хайню
4 : 1
26.04.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
22.04.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Циндао Хайню
0 : 0
17.04.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 1
12.04.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 4 тур
Циндао Хайню
1 : 0
04.04.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 3 тур
Циндао Хайню
1 : 4
20.03.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 2 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
15.03.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
3 : 1
07.03.2026
Циндао Хайню
Главные новости
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
6
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
4
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Гурцкая определил, кого нужно было назначить «Ахмату» вместо Гусева
16:47
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+