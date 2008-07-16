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    Ярослав Бобыляк - статистика

    Тренер
    Имя Ярослав
    Фамилия Бобыляк
    Гражданство Украина
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2008 Динамо 4 : 0 Нафком
    06.08.2008 Динамо 1 : 2 Гелиос
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