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    Францис де Таддео - статистика

    Тренер
    Имя Францис
    Фамилия де Таддео
    Гражданство Франция
    Дата рождения 19 декабря 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Метц 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.11.2008 Кретель 2 : 1 Метц
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