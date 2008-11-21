Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Францис де Таддео

    Тренер
    Имя Францис
    Фамилия де Таддео
    Гражданство Франция
    Дата рождения 19 декабря 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Метц 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.11.2008 Кретель 2 : 1 Метц
    • Читайте нас: 
    11