Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009