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    Робер Нузаре

    Тренер
    Имя Робер
    Фамилия Нузаре
    Гражданство Франция
    Дата рождения 29 сентября 1943
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гвинея 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.01.2008 Гана 2 : 1 Гвинея
    24.01.2008 Гвинея 3 : 2 Марокко
    28.01.2008 Гвинея 1 : 1 Намибия
    03.02.2008 Кот-д'Ивуар 5 : 0 Гвинея
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