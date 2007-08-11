Эрнст Миддендорп
Тренер
|Имя
|Эрнст
|Фамилия
|Миддендорп
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|28 октября 1958
|Имя
|Эрнст
|Фамилия
|Миддендорп
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|28 октября 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Арминия
|33
|8
|15
|10
|Дата
|Матч
|11.08.2007
|Вольфсбург
|1 : 3
|Арминия
|18.08.2007
|Арминия
|2 : 2
|Айнтрахт
|25.08.2007
|Арминия
|2 : 0
|Герта
|01.09.2007
|Дуйсбург
|3 : 0
|Арминия
|15.09.2007
|Арминия
|4 : 2
|Ганза
|22.09.2007
|Шальке-04
|3 : 0
|Арминия
|26.09.2007
|Арминия
|0 : 2
|Ганновер-96
|29.09.2007
|Вердер
|8 : 1
|Арминия
|06.10.2007
|Арминия
|0 : 1
|Гамбург
|21.10.2007
|Карлсруэ
|0 : 0
|Арминия
|27.10.2007
|Арминия
|1 : 1
|Энерги
|03.11.2007
|Байер
|4 : 0
|Арминия
|11.11.2007
|Арминия
|3 : 1
|Нюрнберг
|24.11.2007
|Бохум
|3 : 0
|Арминия
|02.12.2007
|Арминия
|0 : 1
|Бавария
|07.12.2007
|Боруссия
|6 : 1
|Арминия
|15.12.2007
|Арминия
|2 : 0
|Штутгарт
|02.02.2008
|Арминия
|0 : 1
|Вольфсбург
|08.02.2008
|Айнтрахт
|2 : 1
|Арминия
|16.02.2008
|Герта
|1 : 0
|Арминия
|23.02.2008
|Арминия
|0 : 2
|Дуйсбург
|01.03.2008
|Ганза
|1 : 1
|Арминия
|08.03.2008
|Арминия
|0 : 2
|Шальке-04
|15.03.2008
|Ганновер-96
|2 : 2
|Арминия
|23.03.2008
|Арминия
|1 : 1
|Вердер
|29.03.2008
|Гамбург
|1 : 1
|Арминия
|05.04.2008
|Арминия
|1 : 0
|Карлсруэ
|12.04.2008
|Энерги
|1 : 0
|Арминия
|16.04.2008
|Арминия
|1 : 0
|Байер
|26.04.2008
|Нюрнберг
|2 : 2
|Арминия
|03.05.2008
|Арминия
|2 : 0
|Бохум
|10.05.2008
|Арминия
|2 : 2
|Боруссия
|17.05.2008
|Штутгарт
|2 : 2
|Арминия