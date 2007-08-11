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    Эрнст Миддендорп

    Тренер
    Имя Эрнст
    Фамилия Миддендорп
    Гражданство Германия
    Дата рождения 28 октября 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арминия 33 8 15 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.08.2007 Вольфсбург 1 : 3 Арминия
    18.08.2007 Арминия 2 : 2 Айнтрахт
    25.08.2007 Арминия 2 : 0 Герта
    01.09.2007 Дуйсбург 3 : 0 Арминия
    15.09.2007 Арминия 4 : 2 Ганза
    22.09.2007 Шальке-04 3 : 0 Арминия
    26.09.2007 Арминия 0 : 2 Ганновер-96
    29.09.2007 Вердер 8 : 1 Арминия
    06.10.2007 Арминия 0 : 1 Гамбург
    21.10.2007 Карлсруэ 0 : 0 Арминия
    27.10.2007 Арминия 1 : 1 Энерги
    03.11.2007 Байер 4 : 0 Арминия
    11.11.2007 Арминия 3 : 1 Нюрнберг
    24.11.2007 Бохум 3 : 0 Арминия
    02.12.2007 Арминия 0 : 1 Бавария
    07.12.2007 Боруссия 6 : 1 Арминия
    15.12.2007 Арминия 2 : 0 Штутгарт
    02.02.2008 Арминия 0 : 1 Вольфсбург
    08.02.2008 Айнтрахт 2 : 1 Арминия
    16.02.2008 Герта 1 : 0 Арминия
    23.02.2008 Арминия 0 : 2 Дуйсбург
    01.03.2008 Ганза 1 : 1 Арминия
    08.03.2008 Арминия 0 : 2 Шальке-04
    15.03.2008 Ганновер-96 2 : 2 Арминия
    23.03.2008 Арминия 1 : 1 Вердер
    29.03.2008 Гамбург 1 : 1 Арминия
    05.04.2008 Арминия 1 : 0 Карлсруэ
    12.04.2008 Энерги 1 : 0 Арминия
    16.04.2008 Арминия 1 : 0 Байер
    26.04.2008 Нюрнберг 2 : 2 Арминия
    03.05.2008 Арминия 2 : 0 Бохум
    10.05.2008 Арминия 2 : 2 Боруссия
    17.05.2008 Штутгарт 2 : 2 Арминия
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