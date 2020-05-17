Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрнст Миддендорп - статистика

Германия
28 октября 1958 (68)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Арминия
33
8
15
10
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
2 : 2
17.05.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 33 тур
Арминия
2 : 2
10.05.2008
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 31 тур
Арминия
2 : 0
03.05.2008
Бохум
Германия. Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
2 : 2
26.04.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 29 тур
Арминия
1 : 0
16.04.2008
Байер
Германия. Бундеслига, 28 тур
Энерги
1 : 0
12.04.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 27 тур
Арминия
1 : 0
05.04.2008
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 26 тур
Гамбург
1 : 1
29.03.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 25 тур
Арминия
1 : 1
23.03.2008
Вердер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
2 : 2
15.03.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0 : 2
08.03.2008
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганза
1 : 1
01.03.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 21 тур
Арминия
0 : 2
23.02.2008
Дуйсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
1 : 0
16.02.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 1
08.02.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
0 : 1
02.02.2008
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Арминия
2 : 0
15.12.2007
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
6 : 1
07.12.2007
Арминия
Германия. Бундеслига, 15 тур
Арминия
0 : 1
02.12.2007
Бавария
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
3 : 0
24.11.2007
Арминия
Германия. Бундеслига, 13 тур
Арминия
3 : 1
11.11.2007
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
4 : 0
03.11.2007
Арминия
Германия. Бундеслига, 11 тур
Арминия
1 : 1
27.10.2007
Энерги
Германия. Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
0 : 0
21.10.2007
Арминия
Германия. Бундеслига, 9 тур
Арминия
0 : 1
06.10.2007
Гамбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
8 : 1
29.09.2007
Арминия
Германия. Бундеслига, 7 тур
Арминия
0 : 2
26.09.2007
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 0
22.09.2007
Арминия
Германия. Бундеслига, 5 тур
Арминия
4 : 2
15.09.2007
Ганза
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дуйсбург
3 : 0
01.09.2007
Арминия
Германия. Бундеслига, 3 тур
Арминия
2 : 0
25.08.2007
Герта
Германия. Бундеслига, 2 тур
Арминия
2 : 2
18.08.2007
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
1 : 3
11.08.2007
Арминия
Главные новости
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
1
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
6
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
10
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+