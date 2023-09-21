Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Отбор ЧЕ-2020 2019 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Кубок УЕФА 2007/2008