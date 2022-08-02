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    Михал Билек - статистика

    Тренер
    Имя Михал
    Фамилия Билек
    Команда Виктория
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 13 апреля 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Виктория 1 : 2 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
    01.04.2023 Млада Болеслав 0 : 0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
    08.04.2023 Виктория 3 : 2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Виктория 10 3 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2022 Шериф 1 : 2 Виктория
    09.08.2022 Виктория 2 : 1 Шериф
    17.08.2022 Карабах 0 : 0 Виктория
    23.08.2022 Виктория 2 : 1 Карабах
    07.09.2022 Барселона 5 : 1 Виктория
    13.09.2022 Виктория 0 : 2 Интер
    04.10.2022 Бавария 5 : 0 Виктория
    12.10.2022 Виктория 2 : 4 Бавария
    26.10.2022 Интер 4 : 0 Виктория
    01.11.2022 Виктория 2 : 4 Барселона
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