Михал Билек - статистика
Тренер
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Билек
|Команда
|Виктория
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|13 апреля 1965
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Билек
|Команда
|Виктория
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|13 апреля 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Виктория
|1 : 2
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
|01.04.2023
|Млада Болеслав
|0 : 0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
|08.04.2023
|Виктория
|3 : 2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Виктория
|10
|3
|6
|1
|Дата
|Матч
|02.08.2022
|Шериф
|1 : 2
|Виктория
|09.08.2022
|Виктория
|2 : 1
|Шериф
|17.08.2022
|Карабах
|0 : 0
|Виктория
|23.08.2022
|Виктория
|2 : 1
|Карабах
|07.09.2022
|Барселона
|5 : 1
|Виктория
|13.09.2022
|Виктория
|0 : 2
|Интер
|04.10.2022
|Бавария
|5 : 0
|Виктория
|12.10.2022
|Виктория
|2 : 4
|Бавария
|26.10.2022
|Интер
|4 : 0
|Виктория
|01.11.2022
|Виктория
|2 : 4
|Барселона