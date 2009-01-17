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    Джоб Драгтсма

    Тренер
    Имя Джоб
    Фамилия Драгтсма
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Интер 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.01.2009 Вентспилс 3 : 1 Интер
    18.01.2009 Интер 1 : 3 Кешля
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